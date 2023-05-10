Правительство ФРГ разрешило китайской государственной компании участвовать в порту Гамбурга

Терминал теперь считается оператором критической инфраструктуры.

Первоначально Cosco хотела приобрести более 35 процентов операционной компании Container Terminal Tollerort GmbH и, взамен, модернизировать терминал, чтобы он стал предпочтительным перевалочным пунктом в Европе.

Однако в федеральном правительстве разгорелся спор по вопросу о том, следует ли разрешить участие Китая.

В октябре прошлого года кабинет принял решение о так называемом частичном запрете, который разрешает приобретение менее 25 процентов акций Cosco.

Любое дальнейшее приобретение сверх этого порога было запрещено.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) высказался в пользу приобретения.

Однако внутри федерального правительства были сильные препятствия.

Министерство иностранных дел и другие ведомства выразили серьезную обеспокоенность решением кабинета министров.