Конгрессмен США Сантос взят под стражу после обвинения в мошенничестве

Прокуратура Лонг-Айленда обвиняет 34-летнего республиканца в том, что он мошенническим путем получил деньги от доноров воспользовавшись ложной информацией.

Он обманул финансистов, чтобы обогатиться, признал надзорный орган.

В обвинительном заключении Сантосу предъявлено 13 пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег, краже государственных средств и даче ложных показаний в Палате представителей.

На официальном обвинительном заключении в среду Сантос не признал себя виновным и был освобожден после внесения залога в размере 500 000 долларов.