Elabe: французы стали экономить на еде и медпомощи из-за инфляции

Каждый четвертый из десяти опрошенных признался, что отказывается от покупки продуктов питания из-за высокой инфляции.

81% респондентов не менее раза за последний месяц отказались от продуктов, отдыха, медпомощи и других расходов.

По сравнению с результатами ноябрьского опроса количество французов, отказывающих себе в покупке продуктов питания, выросло на 43%.

Среди опрошенных 43% экономят на мясе, 34% - на рыбе, 27% - на бисквитах и пирожных, 26% - на колбасе.

44% респондентов сказали, что стали покупать более дешевые продукты, а 30% приобретают их в меньших количествах, чем раньше.

