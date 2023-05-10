Дачники рассказали, можно ли сажать рядом туи и розы

Но это не относится к туе – единственному хвойному растению, с которым прекрасно уживаются кусты роз.

Единственный нюанс – обеспечить рост туи вверх, а не вширь, иначе туя со временем вытеснит розы с участка.

Туи стоит сажать рядом с розовым кустом только после того, как он нарастит корневую систему. На это уходит несколько лет.

А вот карликовые туи можно сразу посадить рядом с розами почвопокровного сорта.