Дачники рассказали, можно ли сажать рядом туи и розы

23:11 2023-05-10

Яркие розы особенно привлекательно смотрятся рядом с зелеными туями, но хвойные деревья обычно вредят цветам.

Но это не относится к туе – единственному хвойному растению, с которым прекрасно уживаются кусты роз.

Единственный нюанс – обеспечить рост туи вверх, а не вширь, иначе туя со временем вытеснит розы с участка.

Туи стоит сажать рядом с розовым кустом только после того, как он нарастит корневую систему. На это уходит несколько лет. 

А вот карликовые туи можно сразу посадить рядом с розами почвопокровного сорта.

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