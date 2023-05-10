В Германии проходит исследование по борьбе с забытыми тропическими болезнями

Тропические болезни, передающиеся насекомыми, могут в будущем представлять опасность для людей в Европе даже при умеренном повышении температуры из-за изменения климата.

К такому выводу пришли ученые исследовательской группы медицинского биоразнообразия и паразитологии Университета Гете во Франкфурте-на-Майне.

Например: "Азиатский тигровый комар является одним из насекомых, которые могут передавать инфекционные заболевания человеку такие как, лихорадка денге, желтая лихорадка или вирус Зика.

Этот вид комаров изначально обитал в Южной и Юго-Восточной Азии, но из-за повышения температуры его уже можно найти в некоторых частях Центральной Европы.

В своем исследовании команда под руководством биологов Сары Кунце и Свена Климпеля использовала пример тигрового комара, чтобы рассчитать, как подходящие места обитания для него будут распространяться в Европе в зависимости от температуры и как разные температуры влияют на передачу патогенов.

В итоге они пришли к выводу, что даже при умеренном повышении глобальной температуры менее чем на два градуса Цельсия в будущем почти во всех районах Европы будут климатические условия, благоприятствующие передаче инфекционных заболеваний.

Ученые рекомендуют проводить обучение населения и считают необходимым, чтобы врачи проходили базовую и дополнительную подготовку по вакцинации, диагностике и терапии инфекционных заболеваний.