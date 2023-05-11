dpa: Канада подготовила тысячи украинских военных с 2015 года

"Могу объявить, что с 15 мая Канада и Латвия будут совместно обучать украинских солдат на латвийской земле", - заявила министр обороны Канады Анита Ананд в Оттаве во время визита к своей латвийской коллеге Инаре Мурниеце.

«Мы должны вместе продолжать поддерживать Украину, потому что цена бездействия намного превышает стоимость нашей военной помощи», — добавила Ананд.

Канада обязалась поддержать Украину более чем на 8 млрд канадских долларов (5,4 млрд евро), в первую очередь в виде финансовой, военной и гуманитарной помощи.

Канада также обучила десятки тысяч украинских солдат с 2015 года.