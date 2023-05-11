Трамп вновь критикует результаты выборов 2022 и не станет извиняться над Пенсом

«Я думаю, если вы посмотрите на результат, и если вы посмотрите на то, что произошло на этих выборах, если вы не очень глупый человек, то вы увидите, что произошло», — сказал Трамп в среду вечером.

По мнению республиканца, президентские выборы, на которых к власти пришел демократ Джо Байден, были сфальсифицированы.

Ведущая CNN Кейтлан Коллинз выступила против Трампа

«Это не были сфальсифицированные выборы. Это не были украденные выборы», — сказала она.

Трамп придерживался своего часто опровергаемого утверждения и обвинил Коллинз в преследовании политических целей.

Он оставил открытым вопрос, примет ли он официальные результаты президентских выборов 2024 года.

«Если я считаю, что это честные выборы, я обязательно это сделаю», — сказал Трамп.

Спустя более чем два года после штурма Капитолия США Дональд Трамп не намерен извиняться перед вице-президентом Майком Пенсом, которого он в свое время "пригвоздил к позорному столбу".

«Он очень хороший человек. Он совершил ошибку», — сказал Трамп в телешоу.

На вопрос Коллинз, должен ли он извиниться перед Пенсом, Трамп ответил: «Нет, потому что он сделал что-то не так».