Николас Кейдж возвращается в роли русского торговца оружием в «Lords of War»

Как и в случае с первой частью в 2005 году, Эндрю Никкол («Гаттака») будет режиссировать и писать сценарий.

Продолжение будет называться «Lords of War», а речь пойдет не только о Юрии Орлове, но и о его сыне.

Торговец оружием узнает, что у него есть внебрачный сын по имени Антон.

Он работает в том же бизнесе, что и его предок.

Антон собирает наемную армию на Ближнем Востоке, что создает конфликт с его отцом.

Как утверждает издание, образ Юрия Орлова был вдохновлен биографией Виктора Анатольевича Бута.

Российский торговец оружием был освобожден из-под стражи в США в конце 2022 года в рамках обмена пленными на американскую баскетболистку Бритни Гринер, находившуюся в заключении в России.