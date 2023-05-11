Нетаньяху: Израиль нанес удар по ста объектам в Газе

В центре военной спецоперации Израиля находится палестинская организация «Исламский джихад», заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в среду вечером.

СМИ ранее сообщали, что Египет и Катар выступили посредниками в прекращении огня, но официального подтверждения этому ни от одной из сторон не поступало.

Тем временем Нетаньяху заявил, что израильские военные нанесли «самый тяжелый удар в истории по «Исламскому джихаду».

По данным ВВС Израиля нанесли удары по 100 объектам в секторе Газа, включая объекты по производству оружия и штаб-квартиру, откуда группировка планировала запуски ракет.

По данным министерства здравоохранения Газы, в среду шесть палестинцев были убиты и около 20 получили ранения.