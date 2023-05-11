Бразилия пытается сгладить волны критики после комментариев Лулы о конфликте на Украине

Встрече предшествовали заявления Лулы о конфликте на Украине, которые вызвали беспокойство в Киеве, США и Европе и были решительно отвергнуты.

Советник Селсо Аморим, бывший министр иностранных дел, заявил бразильской газете O Globo после встречи в среду, что Зеленский понял, что Лула работает на мир.

Лула раннее призвал к прекращению огня в конфликте и предложил группе стран вместе с Бразилией выступить посредником в установлении мира.

В то же время он отказался поставлять Украине оружие, обвинил Киев в причастности к российскому вторжению и заявил, что США и Европа спонсируют боевые действия.