Google встраивает больше искусственного интеллекта в свои продукты

Помимо поисковой системы, другие приложения, такие как почта, офисное программное обеспечение и карты, будут улучшены с помощью ИИ, заявил генеральный директор Сундар Пичаи на конференции разработчиков Google I/O.

Одним из последствий осторожного подхода является то, что, например, чат-бот Google Bard будет доступен на немецком языке, но изначально ни в Германии, ни в Европейском союзе.

Американская группа пытается выяснить, совместим ли Bard с правовой базой Европейского Союза.

Google уже много лет работает над приложениями, основанными на искусственном интеллекте, но в настоящее время от него требуют раскрыть больше информации.

В конце прошлого года стартап OpenAI спровоцировал новую конкуренцию в области искусственного интеллекта, когда опубликовал своего чат-бота ChatGPT.