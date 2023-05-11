Google встраивает больше искусственного интеллекта в свои продукты

08:19 2023-05-11

В гонке искусственного интеллекта (ИИ) Google наращивает новые функции для своих сервисов, обещая при этом осмотрительный подход, чтобы избежать причинения вреда пользователям.

Помимо поисковой системы, другие приложения, такие как почта, офисное программное обеспечение и карты, будут улучшены с помощью ИИ, заявил генеральный директор Сундар Пичаи на конференции разработчиков Google I/O.

Одним из последствий осторожного подхода является то, что, например, чат-бот Google Bard будет доступен на немецком языке, но изначально ни в Германии, ни в Европейском союзе.

Американская группа пытается выяснить, совместим ли Bard с правовой базой Европейского Союза.

Google уже много лет работает над приложениями, основанными на искусственном интеллекте, но в настоящее время от него требуют раскрыть больше информации.

В конце прошлого года стартап OpenAI спровоцировал новую конкуренцию в области искусственного интеллекта, когда опубликовал своего чат-бота ChatGPT.