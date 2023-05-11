Андрейченко, живущая в Мексике, выглядит болезненно худой

На протяжении многих лет Наталья Андрейченко, находящаяся в Мексике, живет духовными практиками, йогой, а питается посредством сыроедения, что сказывается на ее внешнем виде.

Актриса выложила в Сеть свое последнее фото, на котором она позирует болезненно худая.

В своей публикации артистка рассказала о подвигах своего отца, который был участником Великой Отечественной войны, но внимание поклонников было приковано к ее ужасающему внешнему виду.

Кости, обтянутые кожей, ввалившиеся щеки и глаза "Мэри Поппинс" шокировали соотечественников.

Некоторые предположили даже, что Андрейченко страдает алкоголизмом. Неужели болезненная худоба связана с занятиями йогой, духовными практиками и буддизмом, который проповедует звезда экрана?