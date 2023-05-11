Валерий Меладзе горячо поздравил своего брата Константина с юбилеем

11 мая Константину Меладзе исполняется 60 лет. С юбилеем близкого родственника поздравил Валерий Меладзе в своих социальных сетях.

Младший брат рассыпался в комплиментах, назвав близкого человека мудрым, сильным духом, добрым. Валерий признался, что гордится братом.

Не забыл певец упомянуть и творчество Константина, подчеркнув, что тот написал кучу достойных композиций о любви.

Меладзе младший заметил, что многие песни брата настолько вошли в народ, что разобраны на крылатые фразы.

Валерий пообещал, что все остальные пожелания родственнику скажет в тостах, подняв бокал в его честь.