Будущий муж Устиньи Малининой Зак - копия знаменитого отца девушки

Дочь Александра Малинина Устинья скоро пойдет под венец. Ее избранник Зак позвал ее замуж, подарив любимой бриллиантовое кольцо.

Девушка учится в столице Великобритании, где и встретила свою половинку. Изначально молодых людей связывала дружба, но после они полюбили друг друга.

Родители Устиньи без ума от возлюбленного дочки. Жена Малинина Эмма в восторге от того, какой заботой парень окружил ее наследницу.

Сам Малинин мнение супруги разделяет. А самое интересное, что между ним и Заком много общего - фанаты звездного семейства поражены тем, что исполнитель и избранник Устиньи очень похожи.

На общем снимке мужчины выглядят как сын и отец.