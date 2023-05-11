Пригожин потребовал отобрать имущество у уехавшей из России элиты и лишить их гражданства

Евгений Пригожин убежден, что необходимо предотвратить дальнейшее бегство тех, кто сейчас находится в России и пытается дестабилизировать ситуацию с помощью своего влияния и денег, заработанных сомнительными способами. Как полагает Пригожин, эти капиталы они зарабатывают через подставных лиц, после чего без лишнего шума выводят их за границу.

В связи с этим руководитель ЧВК «Вагнер» предлагает, во-первых — уволить таких деятелей с занимаемых постов, во-вторых — потребовать объяснений относительно источников получения дохода и появления дорогостоящих активов (яхт, коттеджей, самолетов и т. п.), в-третьих — конфисковать все нажитое нечестным путем, а в-четвертых — устроить над ними открытый показательный процесс в назидание другим.

А чтобы они не успели покинуть страну, необходимо как можно быстрее сделать их невыездными.

Что касается тех, кто уже успел уехать из страны, но при этом продолжает делать в России деньги на своей популярности (имеют фирмы, коммерческую недвижимость, выступают по радио и т. п.) — им, полагает Пригожин, необходимо перекрыть приток капитала.

Как считает глава ЧВК «Вагнер», если они уехали — пусть зарабатывают в той стране, которую теперь считают своей Родиной.

Пригожин убежден, что бывшей Родины для них уже нет и быть не может. Поскольку они свой выбор сделали, пусть несут за это полную ответственность.