Сосо Павлиашвили рассказал, когда стал известным. После армии в 1987 году артист попал в ВИА "Иверия".

Группа давала по 2 концерта в день. Признание Павлиашвили как сольного исполнителя произошло немногим позже, в 1989 году после получения главного приза на Всесоюзном конкурсе в Юрмале.

Певец признается, что сотрудничал тогда с Ириной Понаровской, выступая с 30-35 концертами ежемесячно.

Фанаты звезды сцены любят своего кумира не только за творчество, но и за безупречный внешний вид. Сосо Раминович всегда подбирал концертные костюмы с особой тщательностью.

Павлиашвили признается, что кое-что из гардероба шил сам и со знакомыми, было и то, что передавали друзья.

Позднее стилистами артиста были Сергей Зверев и Дмитрий Шевчук.