Судью Танцы со звездами Кожевникова жестоко избили в Москве

Чемпион мира и США по латиноамериканской программе, хореограф Максим Кожевников был страшно избит в российской столице, о чем сообщило издание "Известия".
Накануне Кожевников, известный также, как член жюри шоу "Танцы со звездами" обратился в учреждение здравоохранения с многочисленными травмами.
У танцора диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки, травмы лица.
По данному факту проводится проверка сотрудниками столичной полиции.
Известно, что с 2002 года хореограф проживает на территории США.
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