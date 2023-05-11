Судью Танцы со звездами Кожевникова жестоко избили в Москве

Чемпион мира и США по латиноамериканской программе, хореограф Максим Кожевников был страшно избит в российской столице, о чем сообщило издание "Известия".

Накануне Кожевников, известный также, как член жюри шоу "Танцы со звездами" обратился в учреждение здравоохранения с многочисленными травмами.

У танцора диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки, травмы лица.

По данному факту проводится проверка сотрудниками столичной полиции.

Известно, что с 2002 года хореограф проживает на территории США.