В 2022 году число смертей, связанных с наркотиками в ФРГ, возросло до уровня 1990 годов

По словам уполномоченного федерального правительства по борьбе с наркотиками Буркхарда Блинерта, в прошлом году в результате злоупотребления наркотиками умерло 1990 человек.

Это на 164 человека больше, чем годом ранее.

Политик озвучил цифры и назвал их «шокирующими и тревожными».

«Зависимость — это болезнь, а не клеймо. Зависимые люди больше не должны быть исключены. Вот почему мы должны говорить об употреблении наркотиков, улучшении помощи наркозависимым и усилении профилактики», — сказал Блинерт.

Согласно информации, в последние годы наблюдается непрерывный рост.

В 2012 году 944 человека умерли в результате употребления запрещенных веществ.

Отмечается, что информативность данных ограничена и подвержена ошибкам, что связано с разными методами сбора в федеральных землях.

Основными причинами смерти в 2022 г. по-прежнему оставались опиоиды (1194 случая смерти), в том числе героин, морфин, метадон и болеутоляющее средство фентанил.

Долгосрочные последствия употребления наркотиков становились причиной смерти в 663 случаях.