Счета Алсу заплокированы налоговой

ФНС заблокировала счета исполнительницы Алсу, о чем информирует Телеграм-канал Mash.

По имеющейся информации, блокировка счетов знаменитости касается ее концертного агентства "Эксклюзив Арт", через которое ранее производились все расчеты по творческой деятельности певицы.

С 2020 года организация предоставляет отчеты о нулевом балансе, что не могло не вызвать подозрений у налоговой.

При всем при этом Алсу продолжает давать концерты. Очень скоро артистка выйдет на сцену кремлевского дворца.