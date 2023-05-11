Счета Алсу заплокированы налоговой

ФНС заблокировала счета исполнительницы Алсу, о чем информирует Телеграм-канал Mash.
По имеющейся информации, блокировка счетов знаменитости касается ее концертного агентства "Эксклюзив Арт", через которое ранее производились все расчеты по творческой деятельности певицы.
С 2020 года организация предоставляет отчеты о нулевом балансе, что не могло не вызвать подозрений у налоговой.
При всем при этом Алсу продолжает давать концерты. Очень скоро артистка выйдет на сцену кремлевского дворца.
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