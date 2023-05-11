Бастрыкин: СК РФ объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Днём четверга, 11 мая, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с речью на международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, где в очередной раз прокомментировал решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина.

По словам Бастрыкина, в рамках контрмер российские следователи намереваются объявить в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина, что должно произойти в краткосрочной перспективе. Александр Бастрыкин напомнил, что сотрудники СК России быстро возбудили уголовное дело в отношении гаагских судей, постановивших арестовать российского президента.

Кроме того, Быстрыкин выразил уверенность в том, что в розыск будут также объявлены сотрудники Международного уголовного суда в Нидерландах, которые напрямую связаны с решением данного ведомства выдать ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой.

Известно, что 17 марта 2023 года МУС постановил произвести арест Путина и Львовой-Беловой, назвав президента России ответственным за начало спецоперации в Украине, а последнюю — в насильственной депортации украинских детей за пределы их государства, большинство из которых оказались на российской территории.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ пояснили, что российские правоохранители не депортировали детей из Украины, а спасали их от обстрелов со стороны ВСУ.