Полить теплицу снаружи: как эта операция помогает защитить растения от жары и холода

Опытные дачники придумали, как защитить свои посадки в теплице от скачков температуры. Как рассказала автор блога "В саду у Валентинки" на платформе Дзен, для этого надо много и постоянно поливать теплицу снаружи.

Оказывается, при положительной температуре при "дождевании" испаряющиеся капли воды отлично прогревают воздух. И не дают охлаждаться, ведь температура воды выше, чем, допустим, те же плюс 5-8 градусов. Вода остывает, однако влажный воздух - остается.

Частое "дождевание" задерживает также холодный поток воздуха.

Еще один момент: при снижении температуры до отрицательной такая мера провоцирует появление льда на наружных стенках теплицы. Но это не вредит - напротив, "утолщает" их, что препятствует снижению температуры внутри.

Конечно, разовый полив ничего не даст, но частый, особенно вечерний либо ночной, вкупе с другими методами (скажем, раскаленные кирпичи, ведро с горячими углями) может спасти рассаде жизнь.

Полив теплицы, кроме того, увлажняет воздух, защищает от холодных потоков.

Особенно необходима такая процедура для тех, кто практикует выращивание самых ранних овощей и зелени в теплице - тогда, когда на улице еще ранняя весна.

А в жару, напротив, - полив холодной водой снаружи понижает градус температуры внутри.