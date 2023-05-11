Алена Яковлева пожаловалась на травлю рускоговорящих людей в Украине

В Украине долгие годы шла активная пропаганда по притеснению населения, общающегося на русском языке, о чем сообщила российская актриса Алена Яковлева в интервью для Ютуб-канала "Эмпатия Манучи".

По словам артистки, в Украине делается все, чтобы молодежь государства не знала русский язык.

Яковлева вспомнила, что последний раз, когда бывала в соседней стране, не встретила ни одного молодого человека или девушку, кто бы говорил на русском. Было это задолго до начала СВО.

Снимаясь на территории Незалежнай в 2017 году, артистка столкнулась и с националистическими настроениями. Оператор и режиссер общались только на украинском.

На просьбы говорить на русском культурные деятели первое время не реагировали, но в итоге заговорили из-за того, что съемки длились до 02:00 и продолжались бы до бесконечности, так как Яковлева ничего не понимала.