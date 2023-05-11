Отец Блиновской возмутился, что схему по отмыванию придумал муж дочери, а наказана она

Отец Елены Блиновской Олег Останин рассказал, что дочь оказалась в сложной жизненной ситуации из-за своего мужа Алексея, который и придумал схему с отмыванием денег.
Родственник основательницы "Марафона желаний" недоумевает, почему сидеть должна Елена, а не ее благоверный.
Останин рассказал, что его наследница пребывает сейчас в ужасном состоянии.
Родитель заявил, что против того, чтобы с ней находился Алексей, которого тесть всегда недолюбливал, чего не скажешь о Елене, которая всегда любила мужа. Именно из-за своих чувств к нему блогер и оказалась в таком непростом положении.
Тот факт, что преступная схема - дело рук возлюбленного Блиновской, подтвердил и один из ее сотрудников.
Самое печальное в этой ситуации, что на руках супругов четверо несовершеннолетних.
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