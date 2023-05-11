Вася Пупкин – это парень, которого все хорошо знают, но никто никогда его не видел

В других странах также используются вымышленные имена для обозначения незнакомых людей.
В Германии Васю Пупкина называют Отто Нормалвербраухер. Это имя используется для описания обычного жителя Германии, обывателя, среднего по всем показателям человека.
В Дании Васю Пупкина называют Ханс Йенсен. В Финляндии Матти Мекалайнен. В Швеции обычный гражданин называется Свен Свеннсон.
ВНорвегии – Ола Нордман, во Франции — монсеньер Тут Ле Мон, в Испании - Хуан Перез, в Бразилии — Жоао Да Сильва. В США – Джон Доу.
В Великобритании и Австралии – Джон Смит, в Японии – Ямадо Таро, в Китае – Чжан Сан, в Индии – Радж Патель, в Южной Корее — Ким Чеолсу.
В Италии – Марио Росси, в Польше – Ян Ковальский, в Литве – Йонас Йонайтис, в Венгрии – Ян Ковач. В Турции – Мехмет Йылмаз, в Марокко – Мохамед Амин, в Тунисе – Ахмед Бин Салах.
В Хорватии — Иван Хорват, в Болгарии — Георгий Петров, в Греции — Никос Попадопулос. В Чехии – Ян Новак.
В Эстонии – Яан Тамм. В Латвии – Андрис Берзинс. В Грузии – Георгий Кикнадзе. В Армении — Армен Багдасарян. В Азербайджане — Али Алиев. В Сербии — Марко Петрович.
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