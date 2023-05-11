Осудивший СВО Агутин вместе с Анжеликой Варум запланировали тур по России и рекламируют Сбербанк

Ещё в начале спецоперации Агутин вместе со своей супругой Анжеликой Варум выразили своё недовольство политическим строем России и публично выступали с требованием прекратить спецоперацию на Украине.

Примечателен факт того, что невзирая на свою позицию, Агутин и Варум продолжают активно пытаться зарабатывать деньги в России.

Пытающийся усидеть на двух стульях певец участвовал в госконтрактах и даже снимался в рекламе Сбербанка, а теперь решил дать концерты в Москве, Петербурге, Пятигорске, Калининграде и Ростове-на-Дону.

Россияне, которые не забыли, как вырученные деньги с прошлых концертов Агутин вместе с Варум отдавали на помощь Украине, возмущены тем, что концерты осудивших СВО артистов до сих пор не отменили.

В социальных сетях люди с активной гражданской позицией пытаются привлечь внимания власти к данной ситуации, чтобы Министерство культуры Российской Федерации отменило выступления Леонида Агутина и Анжелики Варум в городах России.