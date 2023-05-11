Вучич: Сербия не ввела санкции против России, но и не помогает Москве их обходить

Вечером четверга, 11 мая, пресс-служба администрации президента Сербии Александра Вучича опубликовала заявление главы государства в отношении санкционных мер Европейского союза против России. Вучич признал, что руководство Белграда не ввело санкции против Москвы и не намерено этого делать в дальнейшем.

Вместе с тем Александр Вучич напомнил, что сербское правительство также не помогает российским коллегам в обходе западных санкционных пакетов, поскольку Сербия не намерена предоставлять третьим странам услуги, которые сопряжены с незаконной деятельностью и направлены на игнорирование ограничительных мер, введённых Брюсселем.

Также Вучич заявил, что сербские власти остаются приверженными взаимодействию с Евросоюзом во внешнеполитической области, политики коллективной безопасности и оборонного сотрудничества в рамках соблюдения всех положений Международного права, обязательство следовать которому ранее взял на себя официальный Белград.

9 мая Александр Вучич дал интервью журналистам издания Happy TV, где сообщил, что лидеры государств коллективного Запада постоянно требуют от Сербии введения антироссийских санкций при каждом удобном случае, что продиктовано внешнеполитической повесткой Соединённых Штатов.

Резюмируя, Вучич выразил уверенность в том, что позднее страны ЕС усилят давление на правительство Сербии с требованием поддержать антироссийские ограничительные меры.