Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе считает, что данный законопроект как никогда актуален в условиях агрессии коллективного Запада.

Его мнение полностью разделяют россияне, которые считают, что недвижимость за рубежом не нужна президенту России Владимиру Путину и прочим первым лицам государства, в то время как введение запрета для депутатов, причем не только федеральных, но и муниципальных, иметь недвижимое имущество в недружественных странах — вещь полезная.

Люди заявляют, что у них нет больше сил читать истории о российских депутатах, которые живут, например, в США, а получают зарплату в России.

Большая часть комментаторов сошлась во мнении, что законопроект о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах имеет место быть, добавив, что истинные патриоты России и без его принятия не видят необходимости в приобретении имущества за рубежом.