Как попасть на остров Фишер-Айленд где живут только миллиардеры и мульти-миллионеры

Фишер-Айленд появился в 1905 году в результате проведения специальных работ по создания первого морского канала в Майами, благодаря которому в океан могли выйти корабли из порта на Dodge Island. Ранее же на будущем острове росли кокосовые пальмы и непроходимые мангровые леса.

Следующим владельцем острова стал мастер недвижимости, энтузиаст автомобилестроения, а также один из основоположников города Майами Карл Фишер.

Чтобы увеличить территорию Фишер-Айленда, он очистил его от зарослей и сделал насыпи из песка. Благодаря большому вкладу знаменитого предпринимателя в развитие острова, его стали называть в честь Карла Фишера.

В наши дни остров имеет комфортабельную зону отдыха, красивый пляж протяженностью 700 м, привезенный из Бермудских островов, а также специальные причалы для частных суден, которые могут принимать яхты длиной более 60 метров.

Кроме этого, на Фишер-Айленде есть элитные кондоминиумы клубного типа. Престижные квартиры состоят из 3-х – 7-ми спален, общая жилая площадь которых составляет от 340 м² -900 м².

Владельцы элитных квартир и их гости могут посетить салоны красоты, лаундж-бар, оздоровительные комплексы, бассейны, роскошные рестораны, различные развлекательные и образовательные учреждения, отдельный банк.

Правда, чтобы воспользоваться этими услугами, нужно заплатить более 250 тыс. долларов в год.

На острове Фишер живут не только знаменитые международные финансисты, но и спортивная элита, актеры, руководители известных корпораций: актер и режиссер Мел Гибсон, хоккеист Павел Буре, теннисист Борис Беккер, предприниматель Роберт Херявец и многие другие.