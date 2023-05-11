После крупного выигрыша в казино Сиднея игрока едва не зарубили топором в отеле

Уточняется, что инцидент произошел в ванной гостиничного номера.
Приехавшие к месту происшествия парамедики госпитализировали пострадавшего с травмой головы, сейчас он находится в стабильном состоянии.
В результате расследования полиция арестовала 28-летнего мужчину и 35-летнюю женщину в Парраматте, пригороде Сиднея.
Им предъявлено обвинение в разбойном нападении с применением оружия и нанесении тяжких телесных повреждений.
Ранее в феврале вооруженные пистолетом бандиты совершили нападение на российскую туристку.
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