В сети призвали напомнить Токаеву о том, кто спас Казахстан от «оранжевой» революции

Комментаторы убеждены в том, что Токаев пытался усидеть на двух стульях, но настал тот момент, когда пришлось выбрать стул поудобнее, отдав предпочтение сотрудничеству с Западом.

Токаев, по мнению россиян, забыл о том, кто спас Казахстан от «оранжевой» революции в январе 2022 года, когда страну охватили массовые протесты.

Казахский лидер, вспоминая о протестах, во время которых ситуация в стране достигла критического уровня нестабильности, должен, как минимум, отказаться от каких-либо комментариев в отношении России и президента Владимира Путина.

Напомним, во время протестов в январе 2022 года президент Казахстана обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке, после чего Совет ОДКБ согласился направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.