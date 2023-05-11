Найник высказалась о секс-скандале с ней и Витасом

Татьяна Найник заявила, что история с Витасом была совсем иной, нежели это преподнесла ее коллега по группе "ВИА Гра" Анна Седокова.

Интересно, что Найник не пояснила, как именно обстояло дело, но отметила, что не видит смысла выяснять отношения по поводу с коллегой.

А в социальных сетях Татьяны появился пост о предательстве со стороны человека, которому полностью доверял. Имен артистка не называет, но несложно догадаться, кого именно она имеет в виду.

Также знаменитость отметила, что предательство имеет и положительную сторону, оно делает сильнее.

Напомним, что недавно Седокова припомнила историю после вечеринки на концерте, когда к ней в номер ввалился голый Витас, а сверху на нем "скакала" Найник.