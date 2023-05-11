Раскрыта тайна имени сына Рианны и оно удивило

До сих пор предполагалось, что младшего сына звезда назвала Ноа или Файн.

Теперь же «Daily Mail» опубликовала якобы подлинное свидетельство о рождении, в котором указаны имя и дата рождения малыша.

Согласно просочившемуся документу, настоящее имя ребенка — RZA Ательстон Майерс, а дата рождения — 13 мая 2022 года.

Если это правда, Рианна и A$AP Rocky черпали вдохновение у известной рэп-иконы при выборе имени.

RZA — сценический псевдоним музыканта и актера Роберта Фицджеральда Диггса (53), который наиболее известен как участник легендарной хип-хоп группы Wu-Tang Clan.