Волкова похвалила пляски беременной Катиной на выступлении в рамках футбольного матча

Совсем недавно Юля Волкова и Лена Катина выступили перед матчем "Спартака" и "Зенита" на стадионе Питера.

Катина, несмотря на свое интересное положение, активно выступала и не забывала танцевать.

Поклонники переживали, чтобы их любимица не родила прямо на сцене. Певица поразила не только трибуны, но и Волкову.

Юлия написала хвалебный пост в социальных сетях, отметив, что выступление было мощным, назвав коллегу "беременным героем".

Напомним, что в 2014 году "татушки" рассорились. Катина обратилась к поклонникам, заявив, что больше работать с Волковой не намерена.

К 2021 году отношения между артистками наладились. Они вышли на сцену Минска как хедлайнеры концерта.