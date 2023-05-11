Бардаш снял картину о музыкантах из Донбасса, которые только начинают свой творческий путь

Картина Юрия Бардаша "Звуки моего региона" повествует о начинающих музыкантах, проживающих на территории Донбасса.

Главными персонажами ленты стали Алина Калайтан, Тема Майский и Дима Ом.

Снимался проект в 3-ех городах ЛНР и ДНР, а именно в Донецке, Луганске и в Алчевске, где появился на свет и вырос сам Бардаш.

Съемочная группа общалась артистами, их семьями, другими жителями Донбасса.

Бардаш также заглянул в ДК Алчевска, где раньше проводил время. Пообщавшись с педагогами и учениками, понял, что сложные времена не стали преградой для того, чтобы люди продолжали творить.

Лента продюсера уже доступна в Сети.