Бардаш снял картину о музыкантах из Донбасса, которые только начинают свой творческий путь

Картина Юрия Бардаша "Звуки моего региона" повествует о начинающих музыкантах, проживающих на территории Донбасса.
Главными персонажами ленты стали Алина Калайтан, Тема Майский и Дима Ом.
Снимался проект в 3-ех городах ЛНР и ДНР, а именно в Донецке, Луганске и в Алчевске, где появился на свет и вырос сам Бардаш.
Съемочная группа общалась артистами, их семьями, другими жителями Донбасса.
Бардаш также заглянул в ДК Алчевска, где раньше проводил время. Пообщавшись с педагогами и учениками, понял, что сложные времена не стали преградой для того, чтобы люди продолжали творить.
Лента продюсера уже доступна в Сети.
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