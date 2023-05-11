Арбузы к августу: в средней полосе это тоже реально

Если в начале мая пророщеные семена арбуза посеять в горшочки, а спустя две-три недели пересадить на постоянное место на грядке, то к началу августа уже можно рассчитывать на урожай.

Можно пойти и более простым путем: посадить зерна в теплице. Но в таком случае созреет ягода только к сентябрю.

Очень важно также правильно ухаживать за растением. Как его нужно подкормить? При высаживании в виде рассады в лунку нужно положить золу, биогумус и (если есть, компост). Свежий навоз этой культуре противопоказан.

Формировать арбузы следует в один главный стебель - второй можно оставить только на кустах некрупных сортов. Все пасынки удалить.

В начале вегетации растение нужно дважды подкормить азотсодержащим удобрением: настоем зеленой травы с куриным пометом (500 гр. помета на 10 л настоя). Когда появятся завязи - полить зольным раствором.

Опылять растение вручную, перенося пыльцу с мужского цветка на женский (лучше это делать утром). Отличаются женские цветки от мужских тем, что на женском под цветком есть небольшой шарик - это и есть будущий арбуз.

Когда цветок опылится, завязь начнет расти не по дням, а по часам. После того, как плод достигнет размера яблока, его следует подвесить в сетку.

Поливать арбузы надо теплой водой, причем не под сам корень: растение крайне чувствительно к корневой гнили. Также следует вовремя прекратить полив, чтобы арбузы не были водянистыми и набрали сахара. Как только плод достигнет сортового размера, нужно вообще перестать его поливать.