Панфилов, недавно потерявший жену Чурикову, госпитализирован с инсультом

Беда не приходит одна. Совсем недавно режиссер Глеб Панфилов потерял свою любимую жену, актрису Инну Чурикову.

Сегодня его самого забрала скорая. У вдовца случился инсульт.

88-летнему Панфилову вдруг стало плохо. Его поместили в реанимацию в Одинцово. Позднее было принято решение перевезти кинодеятеля в столичную клинику по причине ухудшения состояния здоровья.

Диагноз знаменитости - геморрагический исульт.

Медики не могут давать сейчас никаких прогнозов и торопятся с операцией, так как при таком преклонном возрасте пациента меры необходимо принимать незамедлительно.