Лева из Би-2 обозвал россиян животными, пообещав никогда не возвращаться в РФ

Лева из "Би-2" накинулся на россиян, заявив, что те превратились в животных, так как руководят ими условные рефлексы. По мнению музыканта, между словами, которые жители РФ произносят, отсутствует связь.

Такие высказывания Егора Бортника (настоящее имя исполнителя) были адресованы хейтерам, которые критиковали музыканта в социальных сетях.

В другом посте Лева назвал российских жителей "убийцами", подчеркнув, что недоволен Россией в сегодняшнем виде. Сейчас певец испытывает к государству "омерзение и брезгливость".

Слова лидера группы не могли не огорчить его поклонников, которые недоумевают, отчего их кумир испытывает такие негативные эмоции к стране.