Двоюродный внук Мордюковой судится за квартиру артистки

Многомиллионное наследство Нонны Мордюковой не дает покоя ее родственникам близким и дальним вот уже много лет.

Двоюродный внук покойной артистки Даниил стал претендентом на ее наследство, о чем он сообщил в студии передачи "Малахов" в эфире "Россия 1".

В последние годы жизни уход Мордюковой обеспечивала одна из ее трех сестер Наталья Катаева, которая по профессии была художником по костюмам.

После кончины знаменитость завещала трехкомнатную квартиру в Москве ей. Наталья воспитывала сына Евгения, жившего в гражданском браке с Лилианой Новиковой, которая в 1994 году родила ему сына Даниила.

В апреле текущего года Катаева ушла из жизни, и теперь в семействе делят наследство.

К Малахову обратилась Новикова, желающая, чтобы квартира актрисы досталась сыну.