Двоюродный внук Мордюковой судится за квартиру артистки

Многомиллионное наследство Нонны Мордюковой не дает покоя ее родственникам близким и дальним вот уже много лет.
Двоюродный внук покойной артистки Даниил стал претендентом на ее наследство, о чем он сообщил в студии передачи "Малахов" в эфире "Россия 1".
В последние годы жизни уход Мордюковой обеспечивала одна из ее трех сестер Наталья Катаева, которая по профессии была художником по костюмам.
После кончины знаменитость завещала трехкомнатную квартиру в Москве ей. Наталья воспитывала сына Евгения, жившего в гражданском браке с Лилианой Новиковой, которая в 1994 году родила ему сына Даниила.
В апреле текущего года Катаева ушла из жизни, и теперь в семействе делят наследство.
К Малахову обратилась Новикова, желающая, чтобы квартира актрисы досталась сыну.
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