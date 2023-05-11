Шоу Гудкова Подземелья Чикен Карри в Москве, запланированное на 14 мая, было отменено

О том, что шоу "Подземелья Чикен Карри" Александра Гудкова отменено, сообщили представители проекта в своем Телеграм-канале.

Пройти кинопоказ должен был 14 мая в столичном кинотеатре "Октябрь".

Деньги, потраченные на билеты, будут возвращены в полном объеме.

Кроме этого, представители шоу отпустили шутку по поводу того, что находятся в ожидании причины отмены мероприятия, придуманной руководством кинотеатра.

Ранее глава "Гражданского комитета" Артур Шлыков потребовал призвать к ответу Гудкова за пародию "Я - узкий".