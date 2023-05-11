Блогер Юрий Подоляка раскритиковал зятя Шойгу

Автор канала "Исторический пергамент" на платформе Дзен обратил вниммание на высказывание журналиста Юрия Подоляка о зяте Сергея Шойгу - Алексее Столярове, который также является блогером.

Он подчеркнул, что в непростой период для страны каждый должен нести ответственность за свои слова и поступки. При этом автор подчеркнул, что Столяров "лайкал" и комментировал посты в заблокированной в РФ соцсети "с содержанием не патриотичным".

И припомнил: когда к Алексею с жалобой обратился доблестный участник СВО, тот грубо ему ответил, а позже заявил, будто его аккаунт был взломан.

А ведь многими критикуемый до сих пор Сталин своего сына на немецкого офицера не обменял, заявив: "Я рядового солдата на офицера не меняю", - отметил блогер. Сына он не баловал статусом, у него были все равны.

Журналист Юрий Подоляка также высказался по этому поводу. По словам автора поста, он жестко раскритиковал зятя Сергея Шойгу.

"Знаете, а с такими “друзьями” России и врагов никаких не надо. Я искренне верю в то, что “элиты” одумаются. Но, скорее, на их места придут другие люди.

И наверху останутся те, кто докажет на деле, что он является патриотом своей Родины, - процитировал коллегу автор поста.