Быстро размножить малину в мае: как это сделать, если осенью или в марте такой процесс был пропущен

В идеале однолетние саженцы малины сажают осенью или в марте, но в жизни так получается не всегда. Однако расстраиваться не стоит: размножить малину можно и в мае, считает автор телеграмм-канала "Дачные советы на каждый день".

Как это сделать правильно?

Способ №1

Молодая поросль малины к середине мая достигает 20-25 см высоты. Ее нужно подкопать лопатой, и вместе с комом земли пересадить в горшок. Пролить водой и поставить в притененное место на пару недель.

Корни за это время оплетут субстрат, и после этого можно высаживать лозу на постоянное место. Конечно, можно предпринять попытку пересадить лозу с комом на постоянное место сразу, однако ветер и солнце способны нивелировать результат, так что лучше не рисковать.

Способ №2

Для него нужно приготовить субстрат на основе верхового торфа. Нужно набить им горшки (предпочтителен объем 0,5 л). Кроме того, понадобятся полуторалитровые пэт-бутылки, у них нужно отрезать донышко.

Рано утром заготавить черенки малины. Лучше всего, если у них будет минимум 3-4 листа. Для этого подкопать и сохранить 2-3 см побега, который был под землей (белого цвета).

Эту часть желательно опудрить Корневином либо другим укоренителем, посадить в горшок. Затем опрыскать водой и накрыть бутылкой. Выставить горшки в затененное место.

Через неделю проверить, по необходимости полить водой. Как правило, через две-три недели рассада укоренится и будет готова к высадке в открытый грунт.