Врач-дерматолог Мерри Торнтон объяснила, почему опасно часто летать на самолете

Эксперты предупреждают: на высоте полета самолета воздействие солнечных лучей на кожу очень сильно возрастает. По этой причине место у иллюминатора может быть для пассажиров опасным, сообщает Рамблер.

Сертифицированный врач-дерматолог Мерри Торнтон пояснила, что сложно оценить возможность возникновения рака кожи в результате перелетов, однако нужно соблюдать осторожность.

Кроме того, специалисты уточняют, что низкая влажность воздуха в салоне лайнера вызывает обезвоживание кожи. В свою очередь, это провоцирует возникновение морщин и дряблости.

Пассажирам в связи с этим нужно в полете пользоваться сыворотками с гиалуроновой кислотой, применять увлажняющие маски и солнцезащитные крема.

Бывший бортпроводник, который ранее работал на международных рейсах, посоветовал употреблять чистую воду. По словам экс-стюарда, сухой воздух и большая высота способны привести к обезвоживанию.