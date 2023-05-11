Дольф Лундгрен впервые признался, что вот уже 8 лет борется с раком почек как и Юдашкин

19:29 2023-05-11

Знаменитый актер Дольф Лунгдрен в первый раз рассказал о том, что борется с раком почки с 2015 года. Той же напастью страдал модельер Валентин Юдашкин, умерший 2 мая текущего года.

Дольф Лунгрен впервые сообщил о том, что борется со злокачественной опухолью в области почек с 2015 года.

8 лет назад у артиста обнаружили один очаг онкологии, позднее еще несколько. Актер проходит системное лечение.

Осенью 2021 года знаменитость прибыл в столицу Великобритании для съемок в продолжении "Аквамена" и "Неудержимых". Лондонский онколог вынес актеру вердикт: жить осталось 2 - 3 года.

Другой специалист не был так категоричен в вопросе, применив новые методы лечения, в результате чего опухоль смогли уменьшить на 20 - 30 % в течение 3-ех месяцев.

Премьера "Аквамена и потерянного царства" намечена на 20 декабря текущего года. "Неудержимые 4" выйдут  в прокат еще раньше, 22 сентября.

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