Дольф Лундгрен впервые признался, что вот уже 8 лет борется с раком почек как и Юдашкин

Дольф Лунгрен впервые сообщил о том, что борется со злокачественной опухолью в области почек с 2015 года.

8 лет назад у артиста обнаружили один очаг онкологии, позднее еще несколько. Актер проходит системное лечение.

Осенью 2021 года знаменитость прибыл в столицу Великобритании для съемок в продолжении "Аквамена" и "Неудержимых". Лондонский онколог вынес актеру вердикт: жить осталось 2 - 3 года.

Другой специалист не был так категоричен в вопросе, применив новые методы лечения, в результате чего опухоль смогли уменьшить на 20 - 30 % в течение 3-ех месяцев.

Премьера "Аквамена и потерянного царства" намечена на 20 декабря текущего года. "Неудержимые 4" выйдут в прокат еще раньше, 22 сентября.