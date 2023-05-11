Дачники раскрыли секреты выращивания клубники круглый год по голландской технологии

Сразу после сбора урожая куст выбрасывают, а на его место сажают новый. Для этой цели подойдет любая емкость, от горшка или ящика до полиэтиленового пакета.

Грунт должен состоять из натурального субстрата и питательных добавок, а вот перепревший навоз лучше не использовать.

Растения сажают на расстоянии 10 см, оставляя между рядами 40 см. Если для выращивания используются мешки, их можно располагать несколькими ярусами.

Для полива нужно организовать систему трубок, которая будет подавать воду к корням. Во время цветения клубнику опыляют с помощью обычных кисточек.