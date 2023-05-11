Как защитить лук и чеснок от болезней: советы опытных дачников

Еще одно частое заболевание – ржавчина. В этом случае также поможет Фитоспорин-М, а грядки стоит опрыскивать бордоской смесью или медьсодержащими растворами.

Шейковую гниль невозможно устранить, если она уже поразила растения. Но можно предотвратить болезнь, если сажать только здоровые луковицы.

Грибковое заболевание головня также неизлечимо, поэтому требует профилактических мер: тщательного отбора посадочного материала.

Многих болезней лука и чеснока можно избежать, если перед посадкой обработать головки раствором Фитоспорина-М.