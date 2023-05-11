Zivert очаровала фанатов полуобнаженным телом

20:08 2023-05-11

Исполнительница Zivert выложила в соцсетях свой снимок с отдыха, где позирует в бюстгалтере и мини-юбке. Поклонники засыпали артистку комплиментами.

Zivert (Юлия Сытник) очаровала свою аудиторию стройным телом в откровенном наряде. Артистка поделилась новым снимком с отдыха.

Поклонники засыпали свою любимицу комплиментами, заявив, что она самая красивая исполнительница на российской сцене.

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    На фото просматривается накачанный пресс артистки и татуировка на груди.

    Ее образ на отдыхе - нежно-коричневые бюстгальтер и миниюбка, украшения и очки от солнца. На знаменитости нет ни грамма косметики.

    О том, где отдыхает, Зиверт писать не стала, но большинство ее подписчиков сошлось во мнении, что это Бали.

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