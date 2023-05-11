Zivert очаровала фанатов полуобнаженным телом

На фото просматривается накачанный пресс артистки и татуировка на груди.

Ее образ на отдыхе - нежно-коричневые бюстгальтер и миниюбка, украшения и очки от солнца. На знаменитости нет ни грамма косметики.

О том, где отдыхает, Зиверт писать не стала, но большинство ее подписчиков сошлось во мнении, что это Бали.