Груши трескаются и гниют на дереве: как спасать урожай

20:49 2023-05-11

Если груши начинают трескаться и гнить прямо на дереве, причиной могут быть заболевания, избыток или недостаток влаги.

Одна из самых частых болезней груш – парша. При таком заболевании необходимо опрыскивание медным купоросом на этапе формирования почек и фунгицидами – во время образования бутонов. 

Важную роль в борьбе с болезнями груши играет профилактика. Не менее важна обрезка засохших веток в конце зимы.

Обрезанные побеги, опавшие листья и мумифицированные плоды необходимо уничтожать, поскольку в них сохраняются споры болезни.

Крону дерева следует периодически прореживать, чтобы дерево не впитывало излишек влаги и не создавало условия для развития грибковых заболеваний.

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