Один человек погиб при попадании ракеты боевиков в жилой дом под Тель-Авивом

Еще два человека получили ранения в результате нападения палестинских боевиков из сектора Газа, сообщила израильская полиция.

Пять человек пострадали от панических атак.

Силы безопасности в настоящее время обыскивают здание на наличие других пострадавших.

По данным министерства здравоохранения Газы, 28 человек погибли и более 80 получили ранения с момента начала израильской военной операции «Щит и стрела» во вторник.

Согласно палестинским источникам, по меньшей мере 17 погибших были мирными жителями.

По данным израильской армии, в ответ палестинские боевики выпустили по Израилю более 540 ракет.

Около 390 из них пересекли границу.