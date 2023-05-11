Глава Энергоатома считает, что ВСУ могут обойти ЗАЭС стороной во время контрнаступления

Достаточно отрезать российские силы на электростанции от их тыла, заявил в интервью американскому телеканалу CNN глава украинской атомной компании "Энергоатом" Петр Котин.

«Все, что нам нужно сделать, это перерезать связь между Запорожской АЭС и Крымом», — сказал Котин.

Это будет достигнуто, как только украинские войска захватят город Мелитополь, что в добрых 90 километрах юго-восточнее электростанции в Энергодаре.

После этого у русских войск будет только выбор: бежать или сдаться, отметил Котин.