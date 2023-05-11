Витаминный дайкон: что нужно учесть при его выращивании

Оптимальные сроки посева дайкона - третья декада июня-конец июля. Культура предпочитает легкие почвы, в идеале это - торфяные либо песчаные участки. В таких условиях она вырастает ровной и красивой.

При желании дайкон можно возделывать и на тяжелой глине, но для этого надо постараться: с помощью ручного бура проделать на участке отверстие глубиной в полметра и заполнить его песком или торфом. Еще лучше - смесью песка и торфа.

Потом в каждую лунку высевать семена на глубину 2 см. Между растениями в ряду выдержать расстояние в 25–30 см, между рядами - в 60–70 см. Воды растение требует столько же, сколько редька: 1 ведро на 1 кв.м, поливать раз в неделю.

Если почва плодородная, дайкон может прекрасно обойтись без подкормок. Но, если удобрить корнеплод золой, он будет вкуснее. Вносить ее надо раз в 2 недели, разбрасывая по поверхности грядки. Норма – 1 стакан на 1 кв. м.

Если земля бедная, нужно подкормить дайкон нитрофоской: 2 ст. ложки на 10 л воды. На 1 кв. м понадобится 10 л раствора. Вносить подкормку, когда у растений вырастут 3–4 настоящих листа.